Правительство Латвии вопреки требованиям студентов и преподавателей во вторник приняло решение с 1 октября 2017 года ликвидировать Рижскую академию педагогики и управления образованием.

Рассмотрение вопроса о ликвидации RPIVA переносилось два раза. Во время заседания правительства премьер-министр Марис Кучинскис заявил, что откладывать принятие решения больше нельзя. Министерство образования и науки отклонило вариант, при котором RPIVA присоединяется к Латвийскому университету в статусе агентства, поскольку это не позволит эффективно использовать ресурсы и приведет к дублированию функций.

Ректор RPIVA Дайна Войта заявила, что сторонники присоединения вуза к ЛУ обещают обществу экономию пяти миллионов евро, однако это не соответствует действительности. По ее словам, МОН издевается над аргументами вуза, а министр Карлис Шадурскис лжет. Глава Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага на заседании отметила, что ликвидация RPIVA проходит без достаточного обсуждения, и решение принимается поспешно.

Согласно плану, ЛУ должен перенять все программы RPIVA (первого и второго уровня, бакалаврские, магистрские и докторские), а также обеспечить всем студентам все условия, предусмотренные в договорах. ЛУ также перенимает филиалы вуза в Алуксне, Бауске, Цесисе, Екабпилсе, Кулдиге, Мадоне, Тукумсе и Вентспилсе.

Во вторник утром у здания Кабинета министров прошла акция протеста против ликвидации вуза. В акции принимали участие около 150 студентов и преподавателей.