Правительство Латвии на этой неделе приняло изменения к законодательству, которые регулируют вопросы обучения и трудоустройства безработных. Цель изменений — мотивировать к поиску работы, пояснил порталу DELFI представитель пресс-службы Министерства благосостояния Эгилс Зариньш.

Что ждет безработных

Спустя полгода после получения статуса безработного Агентство занятости сможет предлагать человеку не только работу по его профессии, но и малоквалифицированную. Такой подход решено ввести для того, чтобы мотивировать безработных быстрее вернуться на рынок труда, то есть при первой возможности браться за любую вакансию, а не ждать лучших вариантов, говорится в пресс-релизе министерства.

Во время посещения курсов размер стипендии безработных будет зависеть от количества дней, потраченных на учебу в месяц. Ставка — 5 евро за один день. Это, в первую очередь, будет мотивировать посещать курсы, а также позволит целенаправленно использовать стипендиальный фонд.

Субсидированные рабочие места впредь также можно будет создавать не только в государственных или муниципальных, но в частных медицинских учреждениях, а также в сельскохозяйственных кооперативах.

Четыре из 10 безработных не могут найти работу больше года

По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в прошлом году число тех латвийцев, которые не могут найти работу в течение года и дольше, уменьшилось с 45,5% от населения в 2015 году до 41,5% в 2016-м.

В то же время, растет уровень безработицы среди молодежи: этот показатель увеличился на 1% и достиг отметки в 17,3%. Всего в стране насчитывается 13 тысяч безработных в возрасте до 24 лет.

При этом проблем с трудоустройством молодых людей в Латвии все равно меньше, чем в среднем по ЕС. Как отмечает ЦСУ, данная тенденция сохраняется с 2013 года. Но, опять же, Эстония и Литва обгоняют Латвию — в этих странах уровень безработицы среди молодежи составляет 13,4% и 14,5% соответственно.

В 2016 году в Латвии числились трудоустроенных 893,3 тысячи, или 61,6% населения в возрасте от 15 до 74 лет. За прошедший год их процент вырос на 0,8%, хотя из-за отрицательной демографии само число занятых сократилось на 2800 человек.