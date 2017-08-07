С 2018/2019 учебного года ответы на централизованных экзаменах в средней школе можно будет писать только на латышском языке, а еще через год это же будет распространяться и на экзамены в основной школе. Такие изменения предусматривают поданные на рассмотрение правительства поправки, которые разработало Министерство образования и науки.

До сих пор учащиеся сами могли выбирать язык ответов. Руководители учебных заведений поддерживают подобные изменения в средней школе, но сомневаются по поводу этого нововведения уже в 9-х классах, сообщает LETA.

Министерство утверждает, что нововведения разработаны с учетом той тенденции, что выпускники школ все чаще выбирают для ответов на экзаменах латышский язык.

Помимо этого, Минобразования хочет прописать в правилах требование к руководителю экзамена вести процесс только на латышском языке — за исключением экзаменов по иностранным языкам. Как уже сообщалось, в этом году Государственная служба качества образования оштрафовала рижскую Даугавгривскую среднюю школу за то, что в ходе экзамена по математике учителя давали пояснения ученикам на русском языке. Факт нарушения выявил присутствововавший на экзамене инспектор службы.

В министерстве подчеркивают, что новые правила помогут успешно интегрировать выпускников школ в рабочий рынок, дать стимул изучению латышского языка. Причем, по мнению ведомстра, это особо важно для тех молодых латвийцев, которые после 9 класса поступят в профессиональные училища, так как "профессиональное среднее образование в основном проводится на госязыке".