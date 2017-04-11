Правительство рассмотрит сегодня законопроект о поправках к закону о государственном кадастре недвижимости и замораживании кадастровой стоимости.

В проекте, разработанном Министерством юстиции, указано, что утвержденная 23 декабря 2014 года база кадастровой стоимости, которая действовала в 2016 и 2017 гг., будет применяться и в 2018-2019 гг.

Предусмотрено также, что в дальнейшем базу кадастровой стоимости Кабинет министров будет пересматривать раз в четыре, а не раз в два года.

На прошлой неделе премьер-министр Марис Кучинскис заявил, что на один или два года, пока не будет предложено решение по установлению налога на недвижимость, кадастровая стоимость будет заморожена.