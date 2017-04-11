Правительство после повторного обсуждения решило не использовать право первой руки государства на покупку Большого кладбища.

Ранее вопрос рассматривался 28 марта, но решение было отложено, так как не прошли переговоры между Рижской думой и Министерством культуры о дальнейшем управлении Большим кладбищем.

Представитель организации "Друзья Большого кладбища" Рита Нашениеце выразила опасения, что Рижская дума не проявит достаточно заботы о мемориальном ансамбле. Так же считает министр юстиции Дзинтарс Расначс.

Министр культуры Даце Мелбарде считает, что наилучшим решением было бы передать мемориальный парк в ведение Рижского агентства памятников.

Премьер-министр Марис Кучинскис, желая развеять сомнения, заявил, что у государства есть инструменты в том случае, если Рижская дума не выполнит обещаний о приведении Большого кладбища в порядок. Министерство культуры будет контролировать, сдерживаются ли обещания, и в случае необходимости правительство вернется к данному вопросу.

С просьбой рассмотреть возможность использования права первой руки на Большое кладбище обратился в Государственную инспекцию по охране памятников культуры департамент собственности Рижской думы.