Ранее вопрос рассматривался 28 марта, но решение было отложено, так как не прошли переговоры между Рижской думой и Министерством культуры о дальнейшем управлении Большим кладбищем.
Представитель организации "Друзья Большого кладбища" Рита Нашениеце выразила опасения, что Рижская дума не проявит достаточно заботы о мемориальном ансамбле. Так же считает министр юстиции Дзинтарс Расначс.
Министр культуры Даце Мелбарде считает, что наилучшим решением было бы передать мемориальный парк в ведение Рижского агентства памятников.
Премьер-министр Марис Кучинскис, желая развеять сомнения, заявил, что у государства есть инструменты в том случае, если Рижская дума не выполнит обещаний о приведении Большого кладбища в порядок. Министерство культуры будет контролировать, сдерживаются ли обещания, и в случае необходимости правительство вернется к данному вопросу.
С просьбой рассмотреть возможность использования права первой руки на Большое кладбище обратился в Государственную инспекцию по охране памятников культуры департамент собственности Рижской думы.