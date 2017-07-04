Как подчеркнула министр финансов, чтобы осуществить "большие мероприятия налоговой реформы", такие как введение дифференцированного подоходного налога с населения и повышение минимальной зарплаты, необходимы также компенсирующие механизмы, которые правительство сегодня и одобрило.
"Они связаны главным образом с борьбой с теневой экономикой и улучшением администрирования налогов", — отметила Рейзниеце-Озола.
Премьер-министр Марис Кучинскис добавил, что после того как правительство рассмотрит все необходимые для проведения налоговой реформы законопроекты, они будут единым пакетом поданы на рассмотрение в Сейм.
Как сообщалось, правительство во вторник начало рассматривать связанные с налоговой реформой законопроекты. Сегодня Кабинет министров рассмотрел часть планируемых изменений — поправки к пяти законам.
Поправками к закону о налоге на эксплуатацию транспортного средства и налоге на легковые транспортные средства предприятий планируется с 1 января 2019 года изменить порядок уплаты налога — налог необходимо будет уплатить в полном размере перед прохождением государственного техосмотра.
Законопроект о поддержке налогоплательщиков в погашении пени и штрафов предусматривает, что Служба госдоходов (СГД) с 1 января 2018 года будет погашать накопившиеся у физических и юридических лиц пеню и штрафы, давая возможность в установленный срок оплатить образовавшиеся налоговые долги.
Поправками к закону о налогах и пошлинах планируется обязать кредитные учреждения раз в год предоставлять СГД информацию о клиентах — физических лицах, чей оборот дебетного или кредитного счета в предыдущем году превышает 15 тыс. евро и публиковать информацию о работодателях, у которых средняя месячная зарплата работников не превышает установленной в стране минимальной зарплаты.
Поправками к этому закону планируется также с 2018 года отменить налог солидарности.
Поправки к закону о налоге на добавленную стоимость (НДС) предусматривают с 1 января 2018 года расширить круг отраслей, в которых НДС применяется в реверсном порядке уплаты и установить порог годового оборота, до которого отечественным плательщикам НДС разрешается не регистрироваться в регистре плательщиков НДС, в размере 40 тыс. евро.
Поправками к закону о пошлине и налоге на лотереи и азартные игры планируется с 1 января 2018 года повысить ставки налога на 30%.