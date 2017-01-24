Нужно начать дискуссию о пересмотре высоких требований по знанию госязыка для академического персонала вузов, считает генеральный секретарь Совета ректоров Янис Бернатс.

Из-за недостаточного знания госязыка на утверждение в правительство не была выдвинута кандидатура ректора Рижской юридической высшей школы Мела Кенни.

Бернатс сказал, что вслед за дискуссиями о расширении роли английского языка в быту, например, об обслуживании иностранных предпринимателей в госорганах Латвии, английских надписях на вокзале в Елгаве, нужно начинать думать и о роли английского языка в высшем образовании.

Генеральный секретарь Совета ректоров отметил, что, по предварительным данным, количество иностранных студентов в вузах Латвии выросло по сравнению с предыдущим годом на 28%. Более 6000 иностранных студентов учатся в латвийских вузах.

По его мнению, следует начать дискуссию о том, по-прежнему ли латышский язык находится под угрозой в государственных вузах и не пришло ли время пересмотреть высокие языковые требования к академическому персоналу.