Латвийский союз самоуправлений (ЛСС) предлагает правительству возобновить программу государственных инвестиций как финансовый инструмент, дополняющий программы ЕС, предусмотрев существенное финансирование на содержание государственных местных автодорог.

Такое решение было принято на этой неделе на заседании думы ЛСС с учетом того, что планируется, а в отдельных местах уже осуществляется концентрация местных учреждений образования, культуры, здравоохранения, и соответствующее ежедневное перемещение рабочей силы, школьников и пациентов возможно только при улучшении состояния принадлежащих государству грунтовых дорог.

ЛСС в своем решении указывает также, что в местах, где осуществляется концентрация этих услуг, на дорогах следует объявить чрезвычайную ситуацию.

Министр сообщения Улдис Аугулис на заседании думы ЛСС указал, что сейчас в Латвии более 40% автодорог считаются плохими, и самая плохая ситуация — на региональных дорогах. Минсообщения в этом году сосредоточится на улучшении их состояния.

Главная задача в этом году — добиться, чтобы уплаченные за автодороги налоги вернулись к ним, подчеркнул он.

В этом году аудит всех латвийских государственных, муниципальных и частных автодорог проводит предприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC). После получения результатов аудита Минсообщения решит, как действовать дальше. Планов оптимизации дорог нет, добавил он.