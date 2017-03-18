Такое решение было принято на этой неделе на заседании думы ЛСС с учетом того, что планируется, а в отдельных местах уже осуществляется концентрация местных учреждений образования, культуры, здравоохранения, и соответствующее ежедневное перемещение рабочей силы, школьников и пациентов возможно только при улучшении состояния принадлежащих государству грунтовых дорог.
ЛСС в своем решении указывает также, что в местах, где осуществляется концентрация этих услуг, на дорогах следует объявить чрезвычайную ситуацию.
Министр сообщения Улдис Аугулис на заседании думы ЛСС указал, что сейчас в Латвии более 40% автодорог считаются плохими, и самая плохая ситуация — на региональных дорогах. Минсообщения в этом году сосредоточится на улучшении их состояния.
Главная задача в этом году — добиться, чтобы уплаченные за автодороги налоги вернулись к ним, подчеркнул он.
В этом году аудит всех латвийских государственных, муниципальных и частных автодорог проводит предприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC). После получения результатов аудита Минсообщения решит, как действовать дальше. Планов оптимизации дорог нет, добавил он.