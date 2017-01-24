"Латыши — народ, который поет хором. Если кто-то придет и назовется дирижером, получается то, что и получилось, — мы стали огромным хором стонов", — пояснил Бергс, добавив, что существуют некие силы, заинтересованные в том, чтобы Латвия была слабой. Эти силы, по его мнению, стараются способствовать тому, чтобы латвийцы меньше доверяли государству.

"Тут мы видим часть информационной войны", — считает бизнесмен. По его словам, если в результате Латвия становится слабее — значит, такова и была цель недружественных сил.

При этом Бергс отметил, что не хотел бы "прыгать во вторую канаву" и говорить, что все хорошо, поскольку "правительство надо ругать, и несуразиц очень много, но надо говорить о конкретных вещах, которые необходимо исправить".

По мнению Бергса, в Латвии есть две главные беды для предпринимателя: не приведенная в порядок налоговая система ("Налоги должны быть простыми, понятными, легко рассчитываемыми и легко проверяемыми") и бюрократия ("В латвийских нормативных актах около 60 тысяч раз встречается фраза "запрос справки", и даже цифровые проекты продолжают оперировать справками").