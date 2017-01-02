В новогодние выходные полиция на дорогах Латвии задержала большое число нетрезвых водителей. Это говорит о том, что мы до сих пор не научились отмечать праздники, отметила Винета Мистре, руководитель действующего в Госполиции бюро по контролю и координации движения транспорта.

В интервью Латвийском радио она рассказала, что в праздничные дни полиция работала в усиленном режиме и концентрировалась на поимке нетрезвых водителей. За три дня полицейские задержали 50 человек, которые в нетрезвом виде управляли транспортным средством. Год тому назад, когда праздничных выходных дней было больше, полиция задержала только 37 нетрезвых водителей.

В конце декабря 2016 года в рождественские выходные полиция задержала 77 нетрезвых водителей.

Всего за новогодние выходные на дорогах Латвии зафиксировано 153 дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб, а 21 человек получил различные травмы.