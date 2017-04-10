Представители правящей коалиции сегодня после заседания совета по сотрудничеству раскритиковали политику налога на недвижимость (НН) в Риге, в том числе политику скидок.

По словам председателя правления Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Арманда Краузе, в Риге НН собрано на 23 млн евро больше, чем планировалось, и это означает, что каждый житель столицы переплачивает, а Рижская дума "бессовестно" забирает у людей то, что вообще не планировалось взимать.

Поэтому в коалиции будет специальная рабочая группа, которая проанализирует практику отдельных самоуправлений в применении НН.

В законе предусмотрено, что самоуправления ведут социально ответственную политику скидок по НН. По словам Краузе, в Юрмале широко применяются скидки, а Рига реализует другую политику, "недружественную к родовому имуществу".

Получается, что самоуправление, "дерущее со своих жителей семь шкур", получает финансовую выгоду, а самоуправления, ведущие себя справедливо, оказываются в проигрыше, считает политик.

Представитель "Единства" Вилнис Кирсис обратил внимание, что есть рижане, которые уже сейчас не в состоянии платить НН, и для них нужны краткосрочные решения.