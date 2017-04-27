Согласно поправкам, невыездным человека может сделать лишь глава МВД, лично приняв соответствующее решение. Основанием для этого будет информация правоохранительных органов о том, что данное лицо может угрожать безопасности, планирует воевать или участвовать в террористической деятельности.

Запрет на выезд будет накладываться сроком на один год, и его можно будет применить как к гражданам и негражданам Латвии, так и находящимся в стране беженцам. Если человек не согласен с решением главы МВД, он сможет оспорить его в Верховном суде.