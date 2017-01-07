Предстоящей ночью в Латвии вновь ожидается сильный мороз

LETA |





Foto: Shutterstock Предстоящей ночью в юго-восточных районах Латвии вновь ожидается сильный мороз, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. По прогнозам синоптиков, в первой половине ночи температура воздуха в этих районах понизится до -25 градусов.

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