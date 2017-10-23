Предприятия по содержанию рижских улиц готовы к началу зимнего сезона, в этом году для работы на столичных улицах подготовлено 59 единиц дорожной техники, сообщила представитель департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола.

С прошлой недели, как только столбик термометра опустился ниже нулевой отметки, на рижских улицах дежурят три машины для уборки дорог, в основном вблизи путепроводов и мостов, где обледенение образуется быстрее всего. Предприятия по содержанию улиц и мостов в Риге дежурят круглосуточно.

Как и в прошлом сезоне, в распоряжении департамента сообщения имеются 34 комплексные единицы техники для очистки и посыпания улиц антиобледенительной смесью, 16 машин для очистки и посыпания тротуаров, семь автогрейдеров и две снегоубороные машины.

Содержанием улиц в Риге занимаются предприятия "Labais krasts" и "Kreisais krasts", отвечающие соответственно за право- и левобережную части столицы.