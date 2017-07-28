В Латвии по крайней мере в ближайшие годы будет стабильная налоговая политика, заявили премьер-министр Марис Кучинскис и министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

После принятия в парламенте налоговой реформы премьер сказал журналистам, что некоторые моменты оговорены в законах на три года. В документах содержится положение, что минимальный срок, в течение которого "большие налоги" не будут меняться, — три года.

"Это стабильность, которая нужна всем сторонам, и наша задача — ее обеспечить", — сказал глава правительства, выразив уверенность в том, что близость выборов в Сейм не изменит этой установки.

Министр финансов отметила, что одна из задач реформы — обеспечить стабильную налоговую политику, чтобы общество и предприниматели могли на нее рассчитывать.