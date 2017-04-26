"Стараемся больше помочь тем, кто меньше получает, но работает. Это не помощь тем, кто не платит налоги. Поэтому нужно понять, что ты просто физически не можешь получать услуги, если избегаешь уплаты налогов", - сказал премьер-министр.

На вопрос о том, какие выгоды от реформы получит "простой человек", Марис Кучинскис отметил увеличение необлагаемого минимума и дифференциацию ставки подоходного налога с населения, что жители смогут ощутить на своих кошельках. Для получателей больших зарплат таких бонусов не предусматривается, подчеркнул премьер-министр.

Отвечая на вопрос о том, готов ли премьер поддержать повышение акцизного налога на топливо, премьер сказал, что об этом еще будут дискуссии, но нельзя рассматривать один налог в отрыве от всей системы.

"Не может быть только снижение налогов, которое оставляет людям больше денег. Надо найти механизм для компенсации. Впереди дискуссии, самые большие - о топливе [...] Мы можем ничего не повышать, но тогда не будет выгод, оставляющих больше денег в кошельках у людей. Тогда надо отменять какой-то из бонусов", - полагает Марис Кучинскис.