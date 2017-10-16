По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении агентства LЕТА, возможными кандидатами считаются депутат Рижской думы Вилнис Кирсис, парламентский секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевица и парламентский секретарь Министерства благосостояния Карина Плока.

Кучинскис на телеканале LNT рассказал, что последний разговор с уходящим министром, лидером "Единства" Арвилом Ашераденсом был в пятницу, и стороны договорились, что до решения "Единства" о конкретном кандидате никаких комментариев не будет. Ашераденс сообщил, что правление "Единства" решит вопрос в понедельник.

Кучинскис намерен задать кандидатам вопросы о больших проектах и выполнении плана действий правительства.

"Мне не кажется, что на данный момент мы пришли к настоящей кандидатуре министра экономики", — добавил премьер.