В интервью газете "Diena" Кучинскис сказал, что находящиеся сейчас у власти в столице партии, бесспорно, очень профессионально работают в сфере общественных отношений, и выступать за полгода до выборов с какими-то суперпредложениями, надеясь на что-то большее, наивно. "Я для правительственной коалиции не предвижу сколько-нибудь хороших результатов в Риге, и, возможно, это будет причина, чтобы осенью 2017 года поговорить о будущем", — сказал премьер.

Комментируя работу правительства, премьер-министр отметил, что оно может доработать до конца 2018 года. "Чтобы все то, что начато, можно было завершить и оценить результаты, нужно доработать до нового Сейма", — сказал Кучинскис, добавив, что дольше удержаться у власти для него не самоцель.