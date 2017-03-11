Большинство министров национального объединения "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) планируют принять участие в мероприятиях 16 марта в Лестене, а министр юстиции Дзинтарс Расначс возложит цветы к памятнику Свободы "в свободное от работы время".

В 2014 году намерение участвовать в шествии в честь дня легионеров стоило должности тогдашнему министру охраны среды и регионального развития Эйнару Цилинскису (ВЛ-ТБ/ДННЛ), которого руководитель правительства Лаймдота Страуюма попросила оставить пост министра.

Сопредседатель нацобъединения Гайдис Берзиньш сообщил, что члены партии сами решат, как почтить память павших солдат, и ни о каких общих действиях в этот день ВЛ-ТБ/ДННЛ не договаривалось.

Председатель Сейма Инара Мурниеце (ВЛ-ТБ/ДННЛ) и министр культуры Даце Мелбарде 16 марта отправятся в Лестене. Министр юстиции Дзинтарс Расначс также будет присутствовать на мероприятиях в Лестене, а "в свободное от работы время" возложит цветы к памятнику Свободы.

Министр окружающей среды и регионального развития Каспар Герхардс не участвовал в мероприятиях 16 марта у памятника Свободы и ранее, не будучи министром.