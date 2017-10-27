Смысла в ревизии Национального плана развития 2020 пока нет, подчеркнул премьер-министр Марис Кучинскис, выступая сегодня с речью на конференции "Национальный план развития 2020 — на полпути: достигнет ли Латвия поставленных целей?".

Премьер напомнил, с какими трудностями готовился этот план, и выразил уверенность в том, что в нем следовало бы найти ошибки, чтобы не допустить их в дальнейшем.

Составляя план действий правительства, стороны строго придерживались принципов, включенных в Национальный план развития 2020, а будет ли достигнута поставленная им цель — обеспечить экономический рывок, покажет время, отметил он.

Кучинскис уверен, что важнейшими факторами в достижении целей Национального плана развития 2020 будут производительность и экспорт. Чтобы способствовать росту производительности, необходимо принять непопулярные решения и тяжело работать.

При этом в данный момент не следовало бы тратить энергию на ревизию Национального плана развития 2020, поскольку в него включены главные приоритеты, которые по-прежнему актуальны и должны быть выполнены, считает премьер.

Девиз Национального плана развития 2020 — экономический рывок для роста благосостояния каждого жителя Латвии и государства.

Предыдущая оценка выполнения Национального плана развития 2020 была дана в 2015 году.