Если самоуправления не в силах справиться с финансированием классов средней школы, тем самым обеспечивая качество образования, эту задачу в будущем могло бы взять на себя государство, заявил в интервью передаче "900 секунд" на телеканале LNT премьер-министр Марис Кучинскис.

Премьер поднял этот вопрос, комментируя результаты проведенного Минобразования исследования об оптимальной модели развития школ в стране.

"В ряде городов, включая Ригу, качество образования остается слабым, что в будущем может означать закрытие классов средних школ. Это подтверждается низкими результатами экзаменов, которые свидетельствуют об отсутствии качества", — сказал Кучинскис.

Комментируя заявления председателя Рижской думы Нила Ушакова о том, что в столице школы закрывать не будут, премьер-министр сказал, что законы распространяются на всех и их необходимо соблюдать, в противном случае государство готово последовать примеру Эстонии.

"В Эстонии государство финансирует и получение среднего образования, и зарплаты учителей, и инфраструктуру, тем самым обеспечивая качество. Если самоуправления не в состоянии справиться с этой задачей, то в будущем государство могло бы финансировать классы средней школы", — сказал Кучинскис.