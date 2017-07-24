Доля преподавателей старше 65 лет в латвийских вузах почти в четыре раза превышает средний уровень по ЕС, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Еврокомиссией.

Кроме того, в Латвии за последние 15 лет несколько снизилась доля преподавателей-женщин. Тем не менее, по этому показателю страна по-прежнему занимает второе место в ЕС. Таковы результаты доклада Еврокомиссии "Модернизация высшего образования в Европе: академический персонал".

Отмечается, что на самых высоких должностях в вузах мужчины встречаются в три раза чаще, чем женщины. Однако в целом "слабый пол" укрепляет свои позиции в этой сфере — в 2015 году процент женщин в академическом персонале Евросоюза достаг 41,6%. Данный процесс констатирован почти во всех странах ЕС, его показатель обычно вариируется в пределах от 2% до 12%. При этом в Словении он вырос на целых 18%.

Латвия же является единственным государством Евросоюза (из тех, данные которых доступны), в котором с 2000 года число женщин среди академического персонала сократилось — на 6%.

Согласно данным Министерства образования и науки за 2015/2016 учебный год, в целом в 17 высших учебных заведениях Латвии насчитывалось 3719 человек академического персонала, в том числе 973 исследователя, 162 ассистента, 606 лекторов, 878 доцентов, 504 ассоциированных профессоров и 596 профессоров.

В 2015 году в Латвии 15,8% академического персонала было старше 65 лет, что значительно превышает средний показатель по ЕС (4,5%). В целом этот показатель превышает отметку в 10% в еще лишь четырех странах — Болгарии, Эстонии, Италии и Словакии. Одновременно в этих странах мало преподавателей, которые моложе 35 лет.

В "Отчете по высшим школам" Минобразования Латвии за 2000 год указывается, что на тот момент в стране насчитывалось 20 вузов. 20% академического персонала было старше 60 лет, а 12% — моложе 30 лет. Основная часть (26%) персонала была занесена в графу "От 50 до 59 лет", а 25% — "От 40 до 49 лет". Уже на тот момент в докладе министерства указывалось, что средний возраст профессоров "весьма значителен" — 56,5 лет.

В свою очередь, данные Минобразования за 2016/2017 учебный год свидетельствуют, что уже четверть (25,8%) академического персонала была старше 60 лет. То есть 16 лет этот показатель вырос на 6 процентных пунктов.