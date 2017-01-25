"Поэтому мне кажется, что США удастся в каком-то роде расшевелить этот застоявшийся пруд", — сказал Римшевич в интервью Латвийскому радио, отметив, что Трамп является человеком, который активно действует, и в определенной мере это вызывает симпатию. При этом глава Банка Латвии признал, что некоторые поступки и заявления Трампа ему кажутся непонятными и даже пугающими.

"Я думаю, нужно дать ему время — хотя бы год. Тогда увидим, перевесят ли плюсы минусы, или наоборот", — считает Римшевич.

Что касается одного из первых решительных шагов Трампа на посту президента — выхода США из Транстихоокеанского партнерства (торговое соглашение между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона), Римшевич уверен, что остальные страны мира на данный момент не намерены приостанавливать темпы глобализации. "В долгосрочной перспективе мы вернулись бы в 60-70 года прошлого века проиграли". По его мнению, именно свободное перемещение товаров и услуг стимулирует конкуренцию и способствует развитию.

В свою очередь, экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга в передаче "1:1" Латвийского телевидения раскритиковала Дональда Трампа, заявив, что он "превзошел своего друга Путина".

"Будет интересно смотреть, как встретятся два этих альфа-самца или петуха. Теперь в джунглях встретятся две гориллы. Будет интересно", — заявила Вике-Фрейберга.

Помимо этого, политик предупредила, что нередки случаи, когда правительство может полностью "слить государство". "За 20 лет это возможно сделать, и мы видим это во многих странах. Но Латвию столь трудная судьба не настигла", — полагает бывшая президент.