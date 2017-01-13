Как сообщили в президентской пресс-службе, президент также посетит образовательные учреждения — Даугавпилсскую русскую среднюю школу-лицей, Даугавпилсский строительный техникум и Даугавпилсский университет.

У президента предусмотрено посещение Даугавпилсского центра польской культуры, в Латышском культурном центре он встретится с горожанами, а также посетит молебен в честь 97-летия освобождения Латгале.

Супруга президента во время визита ознакомится с работой дошкольных учреждений города и художественной школы "Saules Skola", а также посетит музей "Евреи в Даугавпилсе и Латвии" и синагогу.