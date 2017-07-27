Президент Латвии Раймонд Вейонис готов распустить Сейм, если большинство его решений угрожало бы безопасности и суверенитету Латвии, сказал глава государства в интервью журналу "Ir".

Хотя, по наблюдениям президента государства, Россия ищет разные способы влияния на принятие решений и в Латвии, он считает, что пока стране-соседу этого сделать не удается. "Какими бы ни были люди, до сих пор… Скажем так, о каком-то предательстве интересов государства никогда речи не шло".

Отвечая на вопрос, можно ли быть абсолютно уверенными в том, что люди, принимающие решения по большим проектам в портах, фактически, не продадут независимость Латвии России, Вейонис ответил, что абсолютно уверен в этом. "Я думаю, люди, принимающие решения, ни в коем случае не продадут. То, что бизнесмены во время встреч с какими-то людьми, обсуждая вопросы развития своего бизнеса, очень возможно говорят об этом, не исключаю. Но чтобы правительство или парламент принимали решения, направленные против государства, мне не хочется в это верить".

Отвечая на вопрос о возможности появления в Латвии "зеленых человечков", Вейонис заверил, что наша армия готова применить оружие и убить захватчиков, если такая необходимость будет. Однако президент склонен думать, что во второй раз Россия сценарий с "зелеными человечками" реализовывать не станет, скорее всего, она разработает какой-то другой сценарий. "Именно поэтому и ведется сотрудничество между национальными вооруженными силами региона Балтийского моря, потому что могут быть и другие сценарии, и НАТО об этом думает", — сказал президент Латвии.