Президент высоко оценил тот факт, что подготовка налоговой реформы велась при участии социальных партнеров, предпринимательских организаций и экспертов. На следующей неделе проект реформы будет рассматривать правительство.

"Теперь партнеры по правящей коалиции должны доказать свою готовность действовать не только на словах, но и на деле. Считаю, что это одна из важнейших реформ в Латвии за 25 лет независимости. Необоснованное промедление в ее реализации приведет к снижению доверия к государству со стороны предпринимателей и жителей", — сказал президент.

Реформа нужна, чтобы ускорить экономическое развитие за счет создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности, способствовать увеличению доходов населения, особое внимание уделяя семьям с детьми и менее обеспеченным группам населения, подчеркнул президент. Важная роль в ходе реформы отводится и борьбе с теневой экономикой, что будет возможно лишь в том случае, если все будут честно платить налоги, подчеркнул Вейонис.

Как сообщалось, Министерство финансов передало на согласование всем министерствам и другим партнерам правительства основные принципы налоговой реформы на прошлой неделе. Правительство этот вопрос планирует рассмотреть 3 мая.

В рамках реформы предусматривается ввести две ставки подоходного налога с населения (ПНН) — 20% для доходов до 45 тыс. евро в год и 23% для доходов выше 45 тыс. евро в год. Не облагаемый ПНН дифференцированный минимум будет повышен до 250 евро в месяц, а льготы на иждивенцев — с 175 до 250 евро в месяц.

Необлагаемый минимум для пенсионеров повысится с 235 евро до 250 евро в 2018 году, до 270 евро в 2019 году и до 300 евро в 2020 году. Планируется также повысить минимальную зарплату с 380 до 430 евро.

Будет отменен налог солидарности, введена нулевая ставка налога на реинвестированную прибыль. Лимит оборота микропредприятий предложено снизить с 100 000 евро до 40 000 евро.

Для компенсации потери налоговых поступлений в результате реформы планируется повысить акцизный налог на топливо, сигареты и алкоголь.