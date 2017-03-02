Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) решило начать проверку обнародованной информации о получении экс-президентом Латвии Вайрой Вике-Фрейбергой места для захоронения на Первом Лесном кладбище. Как пояснили в БПБК, дело в том, что Вике-Фрейберга уже не является государственным должностным лицом и на нее не распространяются многие льготы, сообщает LETA.

Сейчас закон предусматривает, что государство лишь покрывает расходы на похороны и содержание могилы бывшего президента, однако о привилегиях в выборе места ничего не говорится. Дискуссия началась после того, как в начале января появилась информация о том, что экс-президент Вайра Вике-Фрейберга через "неформальные рычаги" и посредников получила место захоронения на частично закрытом Первом Лесном кладбище.

"Подсуетилась" насчет могилки

Как ранее сообщила газета Diena, Вике-Фрейберга при помощи посредников обеспечила для себя место захоронения на Первом лесном кладбище в Риге, недалеко от могилы первого президента Латвии Яниса Чаксте.

От многих должностных лиц в учреждениях Рижского самоуправления газета узнала, что на Первом и Втором Лесных кладбищах могилу "со стороны" невозможно получить. Как пояснил главный специалист управления юридического обеспечения департамента по вопросам окружающей среды и жилья Кришс Норис, Первое лесное кладбище является частично закрытым.

Несмотря на такую ситуацию, Вайра Вике-Фрейберга получила место на Первом Лесном кладбище. Однако как это произошло, ни экс-президент, ни другие вовлеченные лица изданию рассказать не пожелали.

Вике-Фрейберга: это ненависть, гнев и завистливость народа

Сама Вике-Фрейберга по этому случаю опубликовала заметку в Facebook, в которой посетовала на "ненависть, гнев и завистливость" со стороны латвийского народа, а также пожаловалась на целый ряд трагических смертей, имевший когда-то место в истории ее семьи. Однако никаких пояснений, каким образом она получила элитное место захоронения, предоставлено не было.

Также Вике-Фрейберга допустила возможность того, что теперь после смерти ее могут похоронить в Канаде, "пусть и в чужой земле, где ни у кого не может появиться мысли, что можно завидовать последнему пристанищу человека". Вторым вариантом захоронения, по ее словам, может стать кремация, после которой ее прах "без проклятий завистников" развеют над частными владениями в сельской местности Латвии. "И тогда я каждую весну смогу расцвести незабудками", — отметила бывшая президент.

То ли символ, то ли нет

По мнению спикера Сейма Инары Мурниеце, это обидная и задевающая честь Вике-Фрейберги дискуссия. "Президент — один из символов страны. Сейчас мы наблюдаем попытки его дискредитировать, совершая нападки на бывшего президента Вайру Вике-Фрейбергу. Обвинения и оскорбительная риторика, которые сейчас наблюдаем в публичном пространстве — попытка ослабить нашу страну", — приводит слова Мурниеце LETA.

Однако, как пояснил газете Diena эксперт по конституционному праву Эдгар Пастарс, если в политической дискуссии называть президента символом государства еще можно, то с юридической точки зрения — нет. Согласно законодательству, символами государства являются: флаг, герб и гимн (а также государственная печать, но у Латвии таковой не имеется). При этом Пастарс положительно отозвался об идее "Единства" хоронить усопших президентов страны на Лесном кладбище в Риге. Это помогло бы создать общий принцип, позволяющий правительству обеспечить покойным статусное место захоронения, если при жизни они отметились особым вкладом в жизнь страны.