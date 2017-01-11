Латвии следует тщательно изучить нынешнюю систему вузов Латвии, считает президент Раймонд Вейонис. Поэтому тот факт, что Министерство образования и науки планирует реформу высших учебных заведений, похвален, заявил глава государства передаче "Утренняя панорама" Латвийского телевидения.

"То, что нужно стремиться к уменьшению числа вузов, может оказаться правильным. Но это, конечно, следует решать Министерству образования и науки", — приводит LETA слова Вейониса.

При этом президент отметил, что процесс должен быть "тщательно спланированным, разъясненным и руководимым".

Как сообщалось, Министерство образования и науки приняло решение реорганизовать с августа 2017 года Рижскую академию педагогики и управления образованием (RPIVA), присоединив ее к Латвийскому университету. Как заявили в министерстве, это необходимо для концентрации ресурсов и максимально эффективного расходования бюджетных средств.

Однако, по мнению Латвийского профсоюза работников образования и науки, действия министерства недопустимы: оно преподнесло свое намерение как волюнтаристское решение, не обсудив реорганизацию с самими вузами.

"Министерство не предупредило RPIVA о том, что такое решение готовится и не провело консультации по возможным моделям реорганизации, хотя уже начался зимний набор студентов на многие учебные программы. Такое поведение — проявление неуважения к студентам и преподавателям академии и ко всей отрасли образования в целом. К тому же было сообщено о решении ликвидировать RPIVA, не предоставив план развития педагогического образования в Латвии", — поясняют в профсоюзе.

По мнению профсоюза, "это очередная поспешная реформа Министерства образования, которая не согласована с участниками".