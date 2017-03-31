При поддержке фондов ЕС в Латвии будут развивать систему мониторинга окружающей среды и способствовать соучастию общества в управлении средой, сообщили агентству LETA в Центральном агентстве финансов и договоров (ЦАФД).

Вложив финансирование из фондов ЕС, в Латвии планируется по меньшей мере в 112 местах проводить мониторинг окружающей среды. На выполнение программы доступно 13,95 млн евро, включая 11,86 млн евро из Фонда сплочения ЕС.

ЦАФД направило администрации Латвийского фонда защиты среды и Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии приглашение до 30 июня подать заявку на получение финансирования из Фонда сплочения ЕС для выполнения мер, предусмотренных программой, разработанной Министерством охраны среды и регионального развития.

Цель программы — обеспечивать общество и учреждения своевременной, качественной и всесторонней информацией об изменениях состояния среды, развивая систему мониторинга и контроля и осуществляя систематические, регулярные и целенаправленные замеры состояния среды. Финансирование предусмотрено также на содействие соучастию общества в управлении окружающей средой.