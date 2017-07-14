Чтобы найти подходящее жилье для одного искателя убежища в Латвии, социальным работникам приходятся лично осматривать около 20 квартир, сказала в интервью передаче "900 секунд" в эфире LNT руководитель общества "Рatvērums "Drošā māja" Сандра Залцмане.

Общество "Рatvērums "Drošā māja" занимается поиском жилья для искателей убежища в Латвии. По словам Залцмане, большинство владельцев квартир не хотят сдавать в аренду свое жилье искателям убежища потому, что полагают, что эти люди не смогут вовремя вносить оплату.

При этом Залцмане признала, что есть и такие собственники квартир, которым неважно, кто проживает в их собственности. И в целом арендодатели квартир уже не столь сильно сторонятся искателей убежища, как было прежде, добавила она.

Положительные тенденции наблюдаются и в занятости искателей убежища — находятся все больше таких предпринимателей, которые готовы предоставить искателю убежища работу с минимальными знаниями латышского языка, и дать время на усовершенствование владения госязыком.

Руководитель общества "Рatvērums "Drošā māja" признала, что тех трех месяцев, которые отводятся искателям убежища в Латвии для определения их статуса (беженцы или альтернативный статус), не хватает для получения необходимых знаний по поводу того, как работают рынки занятости и квартир, не говоря уже об освоении языка.

На вопрос, какими услугами государственного обеспечения больше всего интересуются приехавшие в Латвию искатели убежища, Залцмане ответила, что всеми. Она добавила, что в этом вопросе есть закономерности: семьи с детьми больше интересуются образованием и здравоохранением, а те, кто приехал один — хотят как можно быстрее получить работу и жилье.

Залцмане рассказала, что сейчас в Латвии постоянную работу с приемлемыми доходами, чтобы иметь возможность обеспечить себя, нашли примерно десять беженцев. В целом в Латвии на длительный срок осталось около 20 искателей убежища. Это значит, что большинство предпочитает уехать из Латвии в другие страны. Сейчас соцработники из "Рatvērums "Drošā māja работают со 340 клиентами, 80 из которых в Латвию прибыли самостоятельно.

По словам главы общества, важно, чтобы органы власти и организации, которым доверена работа с искателями убежища, вели бы себя с наивысшим уровнем ответственности. Залцмане также указала на недостаток отдельных ресурсов, что затрудняет помощь искателям убежища, например, недостаточна доступность зимней одеждых из благотворительных организаций. Она упомянула, что, например, пожертвования одежды — это хороший вид помощи, с помощью которого люди могут реально помочь искателям убежища.

Залцмане добавила, что поддержка государства для искателей убежища могла бы быть большей, но признала, что в Эстонии, где эта поддержка действует уже год, ситуация не намного лучше — многие проблемы навсегда остаются неразрешенными.