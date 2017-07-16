Как информируют в Государственной пожарно-спасательной службе (СНМП), вызов на место происшествия возле Даугавгривского шоссе поступил в 16:35.
ЧП произошло возле Хапака грависа, неподалеку от причалов для яхт. Яхта находилась примерно в 200 метрах от берега. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
Проводятся спасательные работы, на место происшествия прибыли девять бригад Службы неотложной медицинской помощи (СНМП).
С яхты спасено 12 человек, которые переданы медикам.
Как информирует представитель СНМП Илзе Букша, помощь оказана 11 пострадавшим, у них были различные ожоги. В числе пострадавших - семеро детей.
Пострадавшие получили серьезные ожоги и, возможно, электро травмы. Все пострадавшие госпитализированы.