При пожаре на яхте в Риге пострадали 12 человек, в том числе - семь детей

LETA | rus.DELFI.lv |





В воскресенье в Риге загорелась яхта. Пожар возник из-за того, что судно мачтой задело линию электропередач. Медицинская помощь потребовалась 12 пострадавшим. Как информируют в Государственной пожарно-спасательной службе (СНМП), вызов на место происшествия возле Даугавгривского шоссе поступил в 16:35. ЧП произошло возле Хапака грависа, неподалеку от причалов для яхт. Яхта находилась примерно в 200 метрах от берега. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Проводятся спасательные работы, на место происшествия прибыли девять бригад Службы неотложной медицинской помощи (СНМП). С яхты спасено 12 человек, которые переданы медикам. Как информирует представитель СНМП Илзе Букша, помощь оказана 11 пострадавшим, у них были различные ожоги. В числе пострадавших - семеро детей. Пострадавшие получили серьезные ожоги и, возможно, электро травмы. Все пострадавшие госпитализированы.

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