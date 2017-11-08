Госагентство Valsts nekustamie īpašumi в ходе археологических работ в бастионах Рижского замка обнаружило неизвестные ранее исторические находки, которые, как заявило агентство, могут датироваться 13-14 веками и могут даже переписать строительную историю Риги.

"Это неоценимо богатое историческое наследие, которое требует особо тщательной и осторожной работы, чтобы эти свидетельства остались бы сохранены и после реконструкции замка", — пояснили в Valsts nekustamie īpašumi, отметив, что теперь в проект реконструкции придется внести изменения. Что касается находок, то это различные рисунки, декоративная отделка зданий и неизвестные ранее конструкции, не отображенные на известных нам чертежах Риги тех времен.

Исследовательские работы в бастионе Хорна продолжатся, так как существует возможность найти новые исторические свидетельства.