"Это неоценимо богатое историческое наследие, которое требует особо тщательной и осторожной работы, чтобы эти свидетельства остались бы сохранены и после реконструкции замка", — пояснили в Valsts nekustamie īpašumi, отметив, что теперь в проект реконструкции придется внести изменения. Что касается находок, то это различные рисунки, декоративная отделка зданий и неизвестные ранее конструкции, не отображенные на известных нам чертежах Риги тех времен.
Исследовательские работы в бастионе Хорна продолжатся, так как существует возможность найти новые исторические свидетельства.