В этом году абитуриенты латвийских вузов и колледжей могут подавать заявления в вузы с 1 июля, сообщает агентство LETA со ссылкой на принятое 28 марта решение Кабинета министров.

В этом году учебный год для учащихся 12-х классов заканчивается 16 июня. Сертификаты с результатами централизованных экзаменов Центр по контролю за качеством образования обещает выдать самоуправлениям 29 июня.

1 июля в 2017 году — выходной, суббота. Однако в Латвии есть возможность зарегистрироваться удаленно, через портал Latvija.lv.

Колледжи и высшие учебные заведения могут начать прием документов раньше — уже с 1 апреля. Но только для тех абитуриентов, которые получили среднее образование за границей. Это сделано для того, чтобы латвийские учебные заведения не проигрывали в конкурентной борьбе заграничным вузам из-за того, что они поздно начинают прием документов.

Такие же сроки подачи документов были и в прошлом году. Тогда 1 июля выпало на пятницу.