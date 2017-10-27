Приоритетом Детской университетской клинической больницы являются сотрудники и их зарплата, все свободные финансовые средства выделяются на решение этого вопроса, поэтому приходятся выделять меньшие суммы для восстановления технологического парка, сказал агентству LETA председатель правления больницы Валтс Аболс.

Пока Аболс удовлетворен техническим состоянием комплекса, которое является адекватным. Но все же вызывает опасение износ и восстановление технологического парка. А все свободные средства больницы идут на зарплаты работникам.

"Каждый год требуется опреденную сумму отложить на восстановление технологического парка, однако нам приходятся грешить и откладывать меньше. Вместе с этим возникает дефицит, с чем в какой-то момент придется считаться", — отметил руководитель Детской больницы.

Он добавил, что Детская больница надеется до 2021 года занять помещения больницы в Гайльэзерс на улице Юглас, 30. Пока все идет по плану. Сейчас ведутся первые подготовительные работы для переноса неонаталогии.

"Мы готовы начать проектирование большого комплекса — объединение амбулаторного отделения и перенос службы психиатрии. Это часть связана со строительством", — объяснил Аболс. В связи со строительством он беспокоится, что могут возрасти издержки.

На реконструкцию необходимых помещений Детской клинической больнице были выделены 11 млн евро из фонда Европейского Регионального развития, но Аболс полагает, что трудно предугадать, как изменятся затраты на строительство.