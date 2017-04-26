Безопасность означает защиту частной собственности и личную безопасность. "Это конкретные меры, которые необходимо обеспечить в каждом самоуправлении, чтобы люди могли спокойно ходить по улицам и не бояться быть ограбленными", — пояснил он.
В сфере образования важно обеспечить возможность получения общего образования, но не менее важным является его качество.
"Только качественное образование обеспечивает детям будущее. В каждом самоуправлении необходимо на месте решать, как добиться улучшения качества общего и профессионального образования", — сказал Пиебалгс.
В сфере благосостояния "Единство" считает важнейшей обязанностью самоуправлений помощь нуждающимся и одиноким жителям. "С благосостоянием "Единство" связывает также развитие дорог и инфраструктуры, являющихся значительными стимулами для всякого рода мобильности, включая предпринимательство", — отметил он.