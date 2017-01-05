После этого появилось соглашение о том, что Министерство здравоохранения подготовит доклад о ситуации, вариантах ее решения и необходимых средствах. Доклад был подготовлен, но новая министр Анда Чакша его не подписала и не передала правительству.

"Если бы встревоженные пациенты сами не обратились к журналистам, то еще и сейчас от общества скрывался тот факт, что государство долгие годы для переливания использовало кровь постоянных доноров, зараженные вирусом гепатита С", — сказал Белевич.

Как сообщалось ранее, в течение последнего года благодаря новейшим технологиям Государственный центр доноров крови (ГЦДК) обнаружил 25 доноров, у которых был гепатит С.

Как сегодня на специально созванной пресс-конференции сообщила директор донорского центра Ивета Озолиня, выявленный у 25 постоянных доноров гепатит С создает риск, что те компоненты крови, которые были выданы больницам, могут быть заражены. Таким образом, существует вероятность, что могли заразиться и пациенты, которым эта кровь была перелита.

В целом из крови этих 25 доноров 28 больницам было выдано 195 компонентов крови. Пока из больниц получены ответы об использованных 89 компонентах крови — в 55 случаях пациенты, которым была перелита кровь, умерли от основного заболевания, четыре компонента были списаны, так как у них истек срок годности, а у семи пациентов, которым была перелита эта кровь, обследование не выявило гепатита С.

Еще 21 пациенту направлены письма о необходимости провериться, но пока результатов проверок нет. Также ГДЦК ждет ответа из больниц о том, как были использованы оставшиеся 106 компонентов крови.

На вопрос о том, кто возьмет на себя ответственность, если кто-то из пациентов окажется заражен гепатитом, Озолиня ответила, что переливание крови никогда не была полностью безопасной процедурой, и этот метод используют только в тех случаях, когда других вариантов нет.

Директор центра сообщила, что в случае, если кто-то будет инфицирован гепатитом С в результате переливания, государство обеспечит соответствующее лечение.

Пока донорский центр при помощи нового оборудования проверяет только тех доноров, кто сдает кровь повторно, т.е. повторно проверяются уже ранее сданные ими образцы крови, которые центр хранит в течение пяти лет. Озолиня сообщила, что в свое время в Министерстве здравоохранения обсуждалось, не проверять ли все находящиеся в архиве образцы на гепатит С, однако это было бы слишком долго и дорого, потому что пришлось бы проверить более 250 000 образцов.