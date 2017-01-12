Российские средства массовой информации будут принимать активное участие в предвыборной кампании накануне выборов в самоуправления, которые пройдут в июне этого года, считает ассоциированный профессор факультета социальных наук Латвийского университета Ояр Скудра.

В публикации Латвийского института внешней политики "Политика внешней и внутренней безопасности Латвии. Ежегодник 2017", презентация которой состоится 18 января, он указал, что укрепление позиций Союза "зеленых" и крестьян и "Согласия" в думах крупных городов может привести к усилению давления со стороны России, чтобы добиться реорганизации латвийского правительства, включив в его состав представителей "Согласия".

В связи с этим Скудра предполагает, что в предвыборной кампании активное участие будут принимать российские СМИ, и не только. Говоря о возможных сценариях развития внешнеполитической ситуации, он отметил, что ЕС и НАТО, реализующих в Латвии внешнюю политику, ждет год серьезных испытаний в отношениях с Россией. Поэтому продуманная и эффективная внутренняя политика станет важным ресурсом в укреплении позиции Латвии в НАТО и ЕС.

По поводу внешней политики Скудра указал, что в этом году в Брюсселе пройдет собрание глав государств и правительств, вероятно, в формате мини-саммита, на котором дебютирует президент США Дональд Трамп и даст "сигнал к началу дебатов о стратегии", которые завершатся утверждением "новой стратегической концепции" в 2018-м или в 2019 году.