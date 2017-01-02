Ранее Профсоз работников Государственной Пожарно-спасательной службы (ГПСС) заявил о намерении подать в суд на государство, так как считает, что "система внутренних дел продолжает открыто нарушать права сотрудников", а сверхурочную работу оплачивают, исходя из выгодных работодателю пунктов закона.

Согласно обоснованию перерасчетов за сверхурочную работу, которое ГПСС предоставило своим работникам, 90% сверхурочных компенсируются финансово, оставшиеся 10% — отгулами. Однако, как сообщала LETA, профсоюз этим недоволен. "Если закон интерпретировать таким образом, что получается, что должностному лицу можно сказать "Ты работай, работай… Через год или два, возможно, отдохнешь!". Но в данном случае не должно быть никаких разговорах о компенсации в виде отгулов. Оплата должна быть за все 100% сверхурочных, и этот принцип следует применять во всех службах системы внутренних дел", — пояснил глава профсоюза Александр Гулбис.

Профорганизация отмечает, что, по закону, часы сверхурочной работы можно компенсировать временем отдыха только за четырехмесячный период, а не за два года, а Констируция ясно устанавливает, что "каждый работник имеет право получать оплату, соответствующую выполненной работе".

Депаратамент административных дел Верховного суда 16 июня 2016 года удовлетворил иск Гулбиса о включении предусмотренных во время дежурства перерывов в рабочее время и поручил ГПСС произвести перерасчет оплаты труда и оплатить работникам часы сверхурочной работы.