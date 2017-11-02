Латвийский профсоюз работников образования и науки (ЛПРОН), проанализировав предложенные Министерством образования и науки (МОН) реформы, предусматривающие начало школьного обучения детей с шестилетнего возраста, настаивает на необходимости дискуссии по этому вопросу.

Совет ЛПРОН решил предложить МОН сформировать рабочую группу или организовать совещание, чтобы обсудить неясные вопросы о планируемой реформе, найти на них ответы и сообща принять решение о ее дальнейшем продвижении.

ЛПРОН предлагает включиться в дискуссию представителей МОН, Министерства финансов, Министерства охраны среды и регионального развития, Министерства здравоохранения, Латвийского союза самоуправлений, Латвийской конфедерации работодателей, Латвийской торгово-промышленной палаты, ЛПРОН, родительских организаций, Латвийской ассоциации профессиональных психологов и Латвийской ассоциации врачей-педиатров.

В ходе дискуссии ЛПРОН призывает обсудить исследования об опыте предыдущих реформ, опыт других стран в этой сфере, содержание образования и направления дошкольного образования, обеспечение профессионального усовершенствования педагогов и методической поддержки для начала реформы. Также профсоюз считает, что следовало бы обсудить обеспечение школ учебными средствами, соответствующими возрасту детей технологиями, оценку социально-эмоциональной подготовленности детей, лицензирование учебных программ начальной школы, обеспечение соблюдения гигиенических требований в дошкольных учебных учреждениях и школах в соответствии с возрастом детей, соответствие переходного периода реальной ситуации.

У педагогов возникло много вопросов о реформе, которые остались без ответов, поэтому ЛПРОН считает необходимой дискуссию всех причастных сторон, прежде чем принимать решение о дальнейшей реализации реформы.