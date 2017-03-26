Как пояснил консультант по инвестициям Айвар Юрцанс, "они действуют с мыслью, что они хозяева лишь на время". По его словам, любая компания, владельцем которой является фонд инвестиций частного капитала, готовится к продаже. "Вопрос лишь в том, будет это через три, пять, семь лет", — пояснил Юрцанс.

Ранее те компании, которые занимаются журналистикой, РЕР продавал в среднем через четыре года. Вместе с другими инвесторами Providence вкладывался в немецкий медиа-концерн ProSieben, крупнейшего издателя Испании Ricoletos, а также лидера телевизионного рынка Гонконга TVB. При этом перед продажей медиа-компанию обычно реформируют — например, в Univision, которой в США принадлежат самые популярные телеканалы на испанском языке, ожидается волна сокращений и смена формата с уходом в более развлекательный контент.

Латвийское телевидение отмечает, что РЕР несколько лет назад приобрел мобильного оператора Bite, поэтому весьма вероятно, что на основе BIte и бывших предприятий MTG будет создано новое, более ценное прибалтийское предприятие. Скорее всего, телеканалы подвергнут "оптимизации расходов", и латвийский Совет по конкуренции сомневается в том, что сможет помешать новому инвестору вносить изменения в работу и численность редакций.

Как сообщалось, шведский медиаконцерн MTG продал свой бизнес вещающих организаций в странах Балтии международной инвестиционной компании частного капитала Providence Equity Partners, говорится в сообщении для СМИ.

Сделка включает продажу 100% долей бизнеса за 115 млн. евро, что соответствует стоимости предприятия. Решение продать балтийский бизнес вытекает из происходящих в MTG изменений — переноса фокуса бизнеса с традиционных вещающих организаций на глобальную цифровую развлекательную среду.