Со 2 по 27 января следующего года организации, общества и учреждения смогут подавать проекты на конкурс целевой программы Государственного фонда культурного капитала "Латвии — 100" и получить финансирование на проведение мероприятий празднования столетия Латвийского государства.

Как сообщила представитель Бюро Министерства культуры по столетию Латвийского государства Линда Пастаре, целевая программа разработана, чтобы обеспечить многообразие и качество культурных мероприятий.

На конкурс можно подавать проекты, которые творческими средствами при активном соучастии общества расширяют знания и понимание сущности латвийской государственности, истории и предпосылок ее создания, в том числе, раскрывая роль культуры в процессе становления нации и государства.

В конкурсе смогут участвовать также проекты, которые отдают дань уважения людям и их группам, посвятившим свою жизнь, знания и таланты созданию и процветанию Латвийского государства, и проекты, подчеркивающие важные ценности в его дальнейшем развитии.

Принимаются на конкурс также проекты, направленные на участие общества в обогащении культурной среды Латвии и создающие новые непреходящие ценности, объединяя традиционные ценности и навыки, их современные проявления и возможности технологий, проекты, предусматривающие международную активность по популяризации Латвии за ее пределами.

Бюро Министерства культуры по столетию Латвийского государства и Государственный фонд культурного капитал 5 января в 11.00 проводят в Доме ЕС семинар о целевой программе "Латвии — 100".