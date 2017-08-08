"Программа поручительств за жилье с первого же дня была очень востребована — с ее начала в 2014 году Altum выдало 6063 поручительства почти на 41 млн евро. Выделенное сегодня дополнительное финансирование позволит еще примерно 1530 семьям с детьми приобрести жилье при поддержке государства", — отметил министр экономики Арвил Ашераденс.

Чтобы облегчить семьям с детьми возможность внести первый взнос по кредиту на покупку или строительство жилья, правительство 5 августа 2014 года утвердило подготовленную Министерством экономики программу государственной поддержки семьям с детьми.

В рамках этой программы Altum выдает (на срок до 10 лет) таким семьям и администрирует поручительства по ипотечным кредитам.

Ипотечные кредиты семьям с детьми под поручительство государства в Латвии выдают семь банков: Citadele, SEB banka, Swedbank, Nordea banka, DNB banka, ABLV banka и Baltikums Bank/BlueOrange.