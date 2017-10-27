Генеральная прокуратура начала уголовный процесс о премиях, выплаченных работникам Рижской академии педагогики и управления образованием (РАПУО), сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Айга Эйдука.

Прокурор начал уголовный процесс, получив информацию Министерства образования и науки о предположительно противоправных действиях по выплате премий, а также о финансовых средствах академии, истраченных на PR-мероприятия, не связанные с обеспечением работы учебного заведения. Процесс начат по разделу Уголовного закона о преступных действиях в работе государственных органов.

Дело направлено на дальнейшее расследование управлению криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции.

Как сообщалось, незадолго до присоединения РАПУО к Латвийскому университету работники учреждения получили премий на 1,4 млн евро.

Возможная растрата средств на общественные отношения и услуги адвокатов была выявлена также в ходе внутреннего аудита.