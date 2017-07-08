Генпрокуратура не откликнется на призыв общества за открытость Delna и не опубликует все материалы, связанные с расследование "дела олигархов", говорится в заявлении прокуратуры.

Как пояснили в прокуратуре, в Криминально-процессуальном законе сказано, что "по завершении уголовного процесса и вступлении в силу окончательного решения с материалами дела могут ознакомиться работники суда, прокуратуры и следственных учреждений, а также лица, права которых затрагивались в в конкретном уголовном процессе, и лица, ведущие научно-исследовательскую работу".

В то же время все итоговые решения по уголовному делу, с учетом требований закона о защите определенной информации, публично доступны, отмечают в прокуратуре, и оба решения о закрытии дела находятся на домашних страницах Генпрокуратуры и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК).

Что касается материалов, находящихся в оперативной разработке, то согласно Закону об оперативной деятельности, " полученная в ходе оперативной работы информация классифицируется как информация ограниченного доступа или объект государственной тайны. Такую информацию как доказательство в уголовном процессе можно использовать только в порядке, определенном Криминально-процессуальным законом, обеспечив конфиденциальность и безопасность вовлеченных в мероприятия оперативной деятельности лиц".

Прокуратура напоминает, что проверкой аутентичности опубликованных журналом "Ir" прослушиваемых "разговоров олигархов" в гостинице Rīdzene и оценкой упомянутых в них фактов занимается БПБК. По окончании проверки будет принято решение о дальнейших действиях. О результатах проверки и принятых решениях будет дана информация.

Что касается призыва Delna сообщать о попытках лиц, связанных с разговорами в Rīdzene, прямо или косвенно повлиять проверку, то до сих пор таких попыток не предпринималось, отмечают в прокуратуре.