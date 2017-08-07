Осужденный за взятку на выборах мэра Юрмалы в 2005 году предприниматель Герман Милуш в случае его выдачи Латвии должен будет отбыть ранее присужденный тюремный срок, так как срок давности в исполнении приговора не наступил, сообщила прокурор Велта Залюксне, которая была обвинителем по так называемому юрмалгейту.

Давность в уголовном законе распространяется только на тех, кто не осужден, например, обвиняемых, подозреваемых и тех, у кого обвинительный приговор не вступил в силу.

К Милушу относится ч.2 ст.62 Уголовного закона, согласно которой срок исполнения обвинительного приговора прерывается, потому что осужденный избегает отбытия наказания. Приговор Милуша вступил в силу 22 августа 2008 года.

Говоря о задержании Милуша на Кипре, прокурор заявила, что, по ее опыту, скрывающиеся от правоохранительных органов лица рано или поздно попадаются. Она также выразила надежду на то, что правоохранительным органам удастся найти и другого беглеца по юрмалгейту — Леонида Ласманиса.

Милуш после бегства из Латвии поселился в России, и, вероятно, принял ее гражданство. Россия своих граждан другим странам не выдает.