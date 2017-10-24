Вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации в крае должен быть решен на экстренном заседании совета по кризисному управлению, а затем — правительством.
С просьбой объявить в крае чрезвычайную ситуацию ранее обратилось также самоуправление Вецумниекского края, где из-за проливных дождей пострадали большие площади сельхозугодий, на полях остался неубранным урожай и невозможно посеять озимые.
Чрезвычайная ситуация в сельском хозяйстве из-за продолжительных проливных дождей и вызванных ими наводнений объявлена уже в 29 краях Латвии.