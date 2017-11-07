Delna требует от Лембергса отозвать неправдивые и порочащие честь и достоинство заявления и суждения, а также извиниться.

Речь идет о пресс-конференции, которую Лембергс провел 2 ноября 2016 года. Запись эфира до сих пор размещена на странице Вентспилской думы на платформе Youtube. На указанной пресс-конференции Лембергс неоднократно упоминал Delna. В частности, сказал, что общество состоит из трех членов и финансируется зарубежными спецслужбами.

Позже, а именно 30 ноября 2016 года также на пресс-конференции "Является ли Delna политической организацией? Юридически — нет, фактически — да" Лембергс сказал, что совет организации находится в руках политических должностных лиц.

По мнению руководства Delna, слова Лембергса не соответствуют действительности, необоснованны и негативно влияют на репутацию организации.

Еще в середине декабря прошлого года общество Delna направило в Думу Вентспилса претензию с требованием отозвать слова Лембергса и извиниться перед обществом.

Поскольку требование не было удовлетворено, общество Delna подало иск в суд.

Судебное заседание назначено на 23 ноября 2017 года.

