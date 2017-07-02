В Германии противники однополых браков, закон о которых одобрил на неделе бундестаг, готовят жалобу в Федеральный конституционный суд Германии. Позиция суда неоднозначна, указывает DW.

О подаче жалоб заявили представители как минимум двух партий: Христианско-демократического союза (ХДС) и "Альтернативы для Германии" (АдГ). В правящей ХДС это подтвердили сразу несколько ключевых политиков. "Встал вопрос, является ли "брак для всех" допустимым с точки зрения конституции. Я уверен, что иск будет подан", — заявил июля глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фолькер Каудер.

Глава МВД Томас де Мезьер, представитель ХДС, заявил газете Bild, что допускает успех такого иска. "Я голосовал против закона, ведь, как юрист, я считаю, что для него необходимо изменение Основного закона ФРГ", — отметил де Мезьер. Он указал, что по закону брак — это союз между мужчиной и женщиной.

Отметим, что по этой же причине против принятия закона голосовала и канцлер Германии Ангела Меркель. При этом она благосклонно отнеслась к тому, что однополые пары получат право на усыновление детей.

Подать иск в конституционный суд собирается и политический противник ХДС — партия "Альтернатива для Германии". Депутат АдГ в бундестаге Александр Гауланд заявил, что "брак между людьми одного пола создает путаницу, которая наносит вред обществу".

У суда есть основания для различных решений

Сторонники подачи иска указывают на тот факт, что чуть больше десяти лет назад конституционный суд дал четкое определение брака как союза между мужчиной и женщиной.

С другой стороны, высший суд страны уже определял неравенство между браком и "зарегистрированным партнерством" гомосексуалов как дискриминацию.

Если суд решит, что необходимо менять конституцию, потребуется две трети голосов бундестага и бундесрата.

При этом пока у сторонников "брака для всех" поддержка чуть меньше: на голосовании в пятницу за новый закон проголосовали 393 депутата (около 64%), против — 226.