Президент России Владимир Путин заявил, что Россию в рамках новых мер против США придется покинуть 755 американским дипломатам. Об этом он сказал в интервью Владимиру Соловьеву, фрагмент которого опубликован на "Вести.Ru".

"Тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации. Это чувствительно", — отметил Путин.

По словам российского лидера такое решение Москва приняла из-за того, что американская сторона "предприняла ничем не спровоцированный… шаг по ухудшению российско-американских отношений".

"Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро", — подчеркнул Путин. По его словам, Россия "тоже уже без ответа ничего оставлять не будет".

Москва в ответ на одобрение конгрессом США новых санкций против России приняла ответные меры: с 1 августа прекращается использование дипломатами США складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору. Также Россия потребовала до 1 сентября массово сократить число американских дипломатов в России, чтобы уравнять их с числом российских дипломатов в США.