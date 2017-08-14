Продовольственно-ветеринарная служба Латвии зафиксировала несколько случаев, когда вопреки запрету организаторы цирковых представлений использовали на арене диких животных. Об этом сообщает Lsm.lv.

В частности, компания Silver Show Management получила предупреждение в связи с тем, что во время представления в Добеле использовались морские львы. Та же компания использовала морских львов в начале августа на гастролях в Лиепае, сообщается и о похожем случае в Салдусе, где представление только планируется.

"Эти представления продолжаются - ведь их организация не запрещена. Запрещено только использовать таких животных. Мы должны удостовериться в том, что они не участвуют в представлениях. То есть проверки проходят во время представления", - заявила Lsm.lv начальник отдела надзора за ветеринарными объектами Майрита Риекстиня.

Ранее уже сообщалось, что 15 июня Сейм принял поправки к Закону о защите животных, согласно которым запрещается использовать диких животных в цирковых и иных представлениях.